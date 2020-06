यहां अब भगवान और भक्तों के मिलन की दूरी होगी खत्म

(Bihar News ) लॉक डाउन में बनी भगवान और भक्तों की ( Lokc will open of temples ) दूरी अब समाप्त होगी। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर समेत गया के विश्वप्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर (Famous Hanuman and Vishnupad temple will open on 8 June ) आठ जून से आम लोगों के लिए खोले जाएंगे। इस बीच बोधगया के प्रसिद्ध बौध मंदिर को अभी सार्वजनिक रूप से खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।