आठवां बैकुंठ बद्रीनाथ हो जाएगा लुप्त : जानें कब और कैसे! फिर यहां होगा भविष्य बद्री...

सृष्टि का आठवां बैकुंठ है बद्रीनाथ धाम ... Eighth baikunth of universe is badrinath dham

बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का आठवां बैकुंठ (Eighth baikunth of universe) माना जाता है। माना जाता है कि इस धाम में भगवान श्रीहरी छह माह तक योगनिद्रा में लीन रहते हैं और छह माह तक अपने द्वार पर आए भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान बद्रीविशाल की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज अवस्था में और ध्यानमुद्रा में है।