कोराना वायरस के मद्देनजर 'AAP' ने पार्टी मुख्यालय किया बंद, हरियाणा में 4,539 लोग सर्विलांस पर

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ( AAP ) ने शुक्रवार को कोरोना वायरस ( coronavirus ) के प्रसार को रोकने के मद्देनजर अगली सूचना तक पार्टी मुख्यालय को बंद कर दिया है।

पार्टी के एक नेता के अनुसार, राउज एवेन्यू स्थित मुख्यालय को अगली सूचना तक जनता के लिए बंद कर दिया है।

नेता ने कहा कि इस अवधि के दौरान टीमें अपने घर से कार्य करेंगी।"

Aam Aadmi Party office at 206 Rouse Avenue, New Delhi, will be closed for public interaction till further notice.