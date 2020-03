निर्भया केस: दोषियों ने मरने से पहले क्यों नहीं बताई अपनी अंतिम इच्छा? परिजनों को सौंपे जाएंगे शव

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप ( Nirbhaya Gang Rape Case ) के दोषियों को कुछ ही देर में फांसी लगने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तिहाड़ जेल ( Tihar Jail ) प्रशासन ने चारों गुनहगारों को फांसी देने की तैयारियों का जायजा लिया है।

सूत्रों के अनुसार फांसी से ऐन पहले अपनी सेल में बंद चारों दोषियों में भारी बेचैनी देखी गई।

फांसी से पहले गुरुवार रात को चारों गुनहगारों से केवल मुकेश और विनय ने ही खाना खाया। पवन और अक्षय ने खाना खाने से इनकार कर दिया।

निर्भया की मां बोलीं— आज का सूरज नहीं देख पाएंगे गुनहगार, 5.30 बजे लगेगी फांसी

2012 Delhi gang-rape case: Supreme Court refuses to pass any order in this regard. SC says it will leave the matter to Solicitor General Tushar Mehta. https://t.co/hdrOEFvlDq