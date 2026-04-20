20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Baran Firing: 2 भाइयों ने शिक्षक के घर में की फायरिंग, पकड़ा गया तो बढ़ा ब्लेड प्रेशर, आरोपी अस्पताल में भर्ती

Rajasthan Crime: घटना के दौरान शिक्षक सुरेंद्र मौर्या के घर में पप्पू बसेड़ा और उनके भाई बृजमोहन बसेड़ा पहुंचे। पप्पू के हाथ में टोपीदार बंदूक थी और उसने घर के अंदर फायरिंग की।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Apr 20, 2026

Rajasthan Police In Accident

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Firing at Teacher's House: बारां जिले के छीपाबडौद क्षेत्र के अमलावदा हाली गांव में शनिवार शाम एक हैरतअंगेज और गंभीर घटना सामने आई। दो भाइयों ने एक शिक्षक के घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सूचना दी।

आरोपी और घटना की जानकारी

घटना के दौरान शिक्षक सुरेंद्र मौर्या के घर में पप्पू बसेड़ा और उनके भाई बृजमोहन बसेड़ा पहुंचे। पप्पू के हाथ में टोपीदार बंदूक थी और उसने घर के अंदर फायरिंग की। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण एकत्र हो गए। इस दौरान बृजमोहन मौके से फरार हो गया, जबकि पप्पू बसेड़ा को ग्रामीणों ने दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी पप्पू को थाने ले गई। शिक्षक सुरेंद्र मौर्या ने आरोप लगाया कि उन्होंने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन पुलिस ने उसकी बीमारी का हवाला देते हुए उसे रात्रि में ही छोड़ दिया।

चिकित्सालय में भर्ती

छीपाबडौद थाना एएसआई ने बताया कि आरोपी 65 वर्ष का है और पहले से हुई मारपीट के कारण उसकी हालत बिगड़ गई थी। आरोपी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। इसे देखते हुए पुलिस ने उसे तुरंत चिकित्सालय में भर्ती कराया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ फायरिंग और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के स्वस्थ होने पर जल्द ही अनुसंधान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

कच्ची शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

बारां के ही कवाई थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 5 लीटर कच्ची हथकड़ शराब बरामद की है। थानाधिकारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में गश्त के दौरान पुलिस टीम को एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ व तलाशी ली, जिसमें आरोपी की पहचान ओमप्रकाश पुत्र रामदयाल ढीमर (35) निवासी सालपुर, थाना कवाई के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से प्लास्टिक के केन में भरी करीब 5 लीटर देशी हथकड़ शराब बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाले राहुल का पाकिस्तान कनेक्शन? हथियार सौदे का खुलासा
जयपुर
Jaipur Molestation Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Apr 2026 10:10 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran Firing: 2 भाइयों ने शिक्षक के घर में की फायरिंग, पकड़ा गया तो बढ़ा ब्लेड प्रेशर, आरोपी अस्पताल में भर्ती

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: बाल विवाह में पहुंची पुलिस तो भागा पंडित, हलवाई को मिल गई चेतावनी, मचा हड़कंप

Child Marriage
बारां

Rajasthan Crime News : दो बच्चों की मौत पर किया था 'फेसबुक कमेंट', 11 घंटे बाद हो गया मर्डर! क्या यही है 'मनीष शर्मा हत्याकांड' का सच?

मृतक मनीष शर्मा उर्फ बिट्टू (फोटो-पत्रिका)
बारां

Baran Murder: बारां में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, बाइक से आए बदमाश, इलाके में मची अफरा-तफरी

Baran Murder
बारां

Rajasthan : ट्रैक्टर की चपेट में आने से मासूम भाई-बहन की मौत, स्कूल की छुट्टी के बाद मां के साथ लौट रहे थे घर

बारां

Housing Schemes: घर का सपना होगा पूरा, बारां आवासन मंडल की नई आवासीय योजना, बनेंगे 497 आवास

Baran housing scheme Rajasthan, Mangrol road housing project, Awasan Mandal Baran, affordable housing Rajasthan, Baran real estate news, government housing scheme Rajasthan, EWS LIG MIG housing project, Baran urban development, Rajasthan housing board scheme, Baran property news, residential project Baran, housing scheme update Rajasthan, Baran infrastructure development, low cost housing Rajasthan, Baran city expansion
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.