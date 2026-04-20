Baran Firing: 2 भाइयों ने शिक्षक के घर में की फायरिंग, पकड़ा गया तो बढ़ा ब्लेड प्रेशर, आरोपी अस्पताल में भर्ती

बारां के ही कवाई थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 5 लीटर कच्ची हथकड़ शराब बरामद की है। थानाधिकारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में गश्त के दौरान पुलिस टीम को एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ व तलाशी ली, जिसमें आरोपी की पहचान ओमप्रकाश पुत्र रामदयाल ढीमर (35) निवासी सालपुर, थाना कवाई के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से प्लास्टिक के केन में भरी करीब 5 लीटर देशी हथकड़ शराब बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।