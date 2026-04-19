Rajasthan Crime News : दो बच्चों की मौत पर किया था ‘फेसबुक कमेंट’, 11 घंटे बाद हो गया मर्डर! क्या यही है ‘मनीष शर्मा हत्याकांड’ का सच?

राजस्थान के बारां जिले में अभिव्यक्ति की आजादी और सोशल मीडिया पर कमेंट लिखना एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ। जिला मुख्यालय के शिवाजी नगर इलाके में शुक्रवार देर रात बदमाशों ने मनीष शर्मा उर्फ बिट्टू (30) की चाकुओं से हमला कर नृशंस हत्या कर दी। यह वारदात तब हुई जब मनीष ने शहर में हुए एक दर्दनाक हादसे के पीछे 'अवैध अतिक्रमण' को जिम्मेदार ठहराते हुए फेसबुक पर कमेंट साझा की थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है।