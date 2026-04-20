Rajasthan: अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर हमला

क्षेत्रीय वन अधिकारी (रेंजर) रवि सिंह भाटी ने बताया कि उन्हें मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि ग्राम सहाड़ी की वन भूमि से बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर पत्थरों का परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना पर रेंजर रवि सिंह भाटी के नेतृत्व में सहायक वनपाल महेंद्र कुमार, विजेंद्र कुमार बैरवा, डालचंद जोगी और वन रक्षक रामवीर सिंह व दिनेश कुमार यादव की टीम एक निजी वाहन से मौके पर पहुंची।