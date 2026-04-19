रॉन्ग साइड की रफ्तार बनी काल; लक्ष्मणगढ़ में तेज रफ्तार बाइक ने किसान को मारी टक्कर, मौत

अलवर में यातायात नियमों की अनदेखी एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने एक 45 वर्षीय किसान की जान ले ली। मौजपुर से सामान लेकर घर लौट रहे चिमरावली सिख गांव के समीप हुई सड़क दुर्घटना में किसान निरंजन लाल की दर्दनाक मौत हो गई। किसान को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हादसे ने एक परिवार का सहारा छीन लिया और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।