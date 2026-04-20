नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में भड़का श्रमिक असंतोष: कंपनी के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात

दिल्ली-एनसीआर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में वेतन वृद्धि व सुविधाओं को लेकर चल रहे श्रमिक आंदोलनों की सुगबुगाहट अब राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक हब नीमराणा तक पहुंच गई है। बीते कुछ दिनों से औद्योगिक इकाइयों में छिटपुट विरोध के बाद, अब रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को श्रमिकों का असंतोष खुलकर सामने आ गया है। ईपीआईपी (EPIP) क्षेत्र स्थित एक विनिर्माण कंपनी में श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है।