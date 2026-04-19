अलवर में अक्षय तृतीया की धूम, सामूहिक विवाह से सामाजिक बदलाव का संदेश 

आज शहर में तीन प्रमुख स्थानों पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है:

सेवा भारती: मालवीय नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में सेवा भारती की ओर से 9 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा रहा है।

सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट: रेलवे स्टेशन स्थित सार्वजनिक गोशाला में संस्था ने 6 जोड़ों के विवाह का बीड़ा उठाया।

कश्यप समाज: जयसमंद स्थित रेस्ट हाउस में कश्यप समाज की ओर से 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित किया गया।