मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस पर मारपीट की रिपोर्ट नहीं लिखने का आरोप

जैसे ही गांव वालों ने युवक को टावर पर देखा, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की खबर मिलते ही पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी भागे-भागे मौके पर पहुंचे। युवक ऊपर से ही पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा था। करीब दो घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद, जब पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ तुरंत सख्त एक्शन लेने और उन्हें गिरफ्तार करने का लिखित आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर युवक नीचे उतरने को राजी हुआ।



इस पूरे मामले पर प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि युवक की शिकायत पहले ही ले ली गई थी और पुलिस मामले की जांच कर रही थी। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही युवक ने यह कदम उठा लिया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।