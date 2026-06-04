4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस पर मारपीट की रिपोर्ट नहीं लिखने का आरोप

अलवर के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के आगर गांव में पुलिस से न्याय न मिलने पर एक पीड़ित युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। श्याम जागरण के पीले चावल बांटने के दौरान हुई मारपीट की रिपोर्ट दर्ज न करने और पुलिस की ओर से धमकाकर भगाने से नाराज युवक करीब दो घंटे तक टावर पर रहा।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jun 04, 2026

youth climbs mobile tower

करवाई नहीं होने से नाराज युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा

राजस्थान के अलवर जिले से एक बार फिर खाकी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रतापगढ़ थाना इलाके के आगर गांव में पुलिस की ओर से सुनवाई न किए जाने से आहत एक युवक अपनी जान जोखिम में डालकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का आरोप था कि दबंगों ने उसके साथ मारपीट की, लेकिन जब वह न्याय मांगने थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसे डरा-धमकाकर भगा दिया।

कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद

पूरा मामला गांव में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार गांव में शनिवार को बाबा श्याम के जागरण का आयोजन होना तय हुआ है। इसी कार्यक्रम का न्योता देने के लिए गांव के कुछ युवा घर-घर जाकर पीले चावल बांट रहे थे। इसी दौरान 31 मई की रात को किसी बात को लेकर गांव के ही कुछ लड़कों के बीच आपस में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने अखिलेश प्रजापत नाम के युवक के साथ मारपीट कर दी।

पुलिस ने थाने से भगाया

अखिलेश का आरोप है कि वह इस मारपीट की शिकायत लेकर 1 जून को प्रतापगढ़ थाने गया था। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसकी एक न सुनी, रिपोर्ट दर्ज करने से साफ मना कर दिया और उल्टा उसे ही डांटकर थाने से बाहर निकाल दिया। पुलिस के इस रवैये और आरोपियों के खुले घूमने से परेशान होकर अखिलेश गांव में ही लगे एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया।


आश्वासन के बाद उतरा नीचे

जैसे ही गांव वालों ने युवक को टावर पर देखा, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की खबर मिलते ही पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी भागे-भागे मौके पर पहुंचे। युवक ऊपर से ही पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा था। करीब दो घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद, जब पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ तुरंत सख्त एक्शन लेने और उन्हें गिरफ्तार करने का लिखित आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर युवक नीचे उतरने को राजी हुआ।

इस पूरे मामले पर प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि युवक की शिकायत पहले ही ले ली गई थी और पुलिस मामले की जांच कर रही थी। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही युवक ने यह कदम उठा लिया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

अलवर: मजदूरों के हक के 35 लाख रुपए से खरीद डालीं दरियां, जांच के आदेश

ये भी पढ़ें
alwar nrega scam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jun 2026 01:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस पर मारपीट की रिपोर्ट नहीं लिखने का आरोप

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला, मुख्य सचिव सख्त; फर्जीवाड़े पर तुरंत FIR और जांच के आदेश

minority scholarship scam
अलवर

लाखों पौधे लगाने के बाद भी क्यों तप रहा अलवर, 4 दशक में बढ़ा 2 डिग्री पारा

alwar temperature
अलवर

अलवर: मजदूरों के हक के 35 लाख रुपए से खरीद डालीं दरियां, जांच के आदेश

alwar nrega scam
अलवर

Alwar: अजंता केमिकल्स शराब फैक्टरी पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, जीएम व दो अन्य गिरफ्तार

Liquor
अलवर

Alwar: अब असम राइफल्स के जवान जल्द ही चखेंगे सकेंगे मिल्क केक का स्वाद

Indian Army Food Supply
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.