चींटियों को आटा डालने जा रही महिला को कंटेनर ने कुचला, महिला की हुई मौत 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान 60 वर्षीय मेवा देवी पत्नी स्वर्गीय बलदेव प्रजापत के रूप में हुई है, जो डेहलडी ढाणी की रहने वाली थीं। रोज की तरह मेवा देवी सुबह-सुबह पुण्य कमाने और धार्मिक आस्था के चलते सड़क किनारे चींटियों को आटा डालने के लिए घर से निकली थीं।



वह जैसे ही जयपुर रोड बाईपास से अलवर मार्ग पर बालाजी धर्मकांटा के पास पहुंचीं, तभी पीछे से आए एक कंटेनर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि जैसे ही महिला कंटेनर के पास से गुजरती है और तभी कंटेनर आगे बढ़ता हुआ महिला को कुचल देता है और आगे बढ़ जाता है। इस हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो जाती है।