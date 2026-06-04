अलवर में धर्मांतरण के आरोप पर हंगामा: VHP कार्यकर्ताओं ने पादरी को पकड़ा, पुलिस जांच में जुटी 

प्रार्थना सभा में शामिल होने आए एक युवक के अनुसार वह यहां दूसरी बार आया था। सभा में दावा किया जा रहा था कि ईसा मसीह की प्रार्थना करने से सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसके साथ ही लोगों को हिंदू देवी-देवताओं से दूरी बनाने की बात भी कही जा रही थी। कार्यकर्ताओं ने जब पादरी की तलाशी ली, तो उसके पास से धार्मिक साहित्य और प्रार्थना की पुस्तकें बरामद हुईं।



यही नहीं, उसके मोबाइल फोन की जांच करने पर धार्मिक गतिविधियों और प्रचार-प्रसार से जुड़े कई वीडियो और अन्य सामग्रियां भी मिली हैं। पकड़े गए पादरी की पहचान दिल्ली निवासी राजकुमार के रूप में हुई है, जिसकी दिल्ली में कपड़ों की दुकान है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह पिछले 4-5 सालों से लगातार अलवर आ-जा रहा है और यहां लोगों को इकट्ठा कर पाठ कराता है।