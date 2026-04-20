अलवर में आईटीआई ट्रेड बढ़कर 22 होने की तैयारी, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर

अलवर में आईटीआई करने वाले युवाओं के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें नए ट्रेड में प्रवेश के लिए जयपुर या अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अभी तक यहां करीब 18 ट्रेड संचालित हो रहे हैं, अब नए भवन बनने के बाद इनकी संख्या बढ़कर लगभग 22 हो जाएगी। ये सभी ट्रेड करीब तीन साल पहले स्वीकृत हुए थे, लेकिन भवन के अभाव में दूसरे स्थानों पर चल रहे थे, जिससे इनमें एक भी प्रवेश नहीं हो पाया। अब भवन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इनका संचालन अलवर में ही होगा। इधर, कठूमर में आईटीआई स्वीकृत है लेकिन जगह ना मिलने के कारण यहां पर आईटीआई का भवन नही बन पाया है।