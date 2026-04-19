खैरथल-तिजारा में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ली बाइक सवार युवक की जान

घटना की सूचना मिलते ही तिजारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल, पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई और ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी हुई है। यह हादसा एक बार फिर सड़कों पर बेकाबू वाहनों की रफ्तार और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर गया है।