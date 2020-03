खतरे में कमलनाथ सरकार, विधानसभा स्पीकर ने मंजूर किए 16 बागी विधायकों के इस्तीफे

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सियासी संकट के बीच सियासी उठापटक तेज हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने कांग्रेस के 16 बागी विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं।

ऐसे में कमलनाथ सरकार पर संकट मंडरा गया है। माना जा रहा है कि कमलनाथ सरकार आज यानी शुक्रवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाएगी।

जिसके बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है।

Madhya Pradesh Assembly Speaker NP Prajapati has accepted resignations of 16 Congress MLAs. Supreme Court has also ordered floor test in the state assembly tomorrow (20th March). https://t.co/2lEFkECmu0

हालांकि अभी सभी विधायक बेंगलुरु में हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से कांग्रेस के बागी विधायकों के इस्तीफे मंजूर नहीं करने पर सवाल उठाया था।

इसके चलते कोर्ट ने शुक्रवार शाम पांच बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। फ्लोर टेस्ट सदन में हाथ उठाकर होगा।

यानी विधायक हाथ उठाकर अपना मत देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए 20 मार्च को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दिया है।

Former Madhya Pradesh CM & BJP leader, Shivraj Singh Chouhan: Speaker should have accepted their resignations earlier. It is a serious matter that till now, despite Supreme Court's order for floor test, the list of business has not been published. Is the government above SC? https://t.co/gvvm6c7eVC pic.twitter.com/OizkrQEXDi