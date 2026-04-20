Pune: ‘मैं तुम्हारी मां जैसी हूं’, युवक ने घर में घुसकर की विवाहित महिला से घिनौनी हरकत

महाराष्ट्र के पुणे शहर के सहकारनगर इलाके से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार (11 अप्रैल) की दोपहर एक 28 वर्षीय रिक्षाचालक ने घर में अकेली 37 वर्षीय महिला के साथ बदसलूकी की। आरोपी की पहचान अमित संजय मोरे के तौर पर हुई है, जो धनकवडी का निवासी बताया जा रहा है। घटना उस वक्त हुई जब महिला अपने घर में काम कर रही थी और आरोपी अचानक दरवाजा धकेलकर अंदर आने की कोशिश करने लगा।