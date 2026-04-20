चेहरे पर खामोशी और गंभीरता, क्या लिजलैज विवाद पर पैपराजी से दूरी बना रहे हैं विराट-अनुष्का?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विराट और अनुष्का एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान विराट अपनी पत्नी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव और केयरिंग नजर आए। वह बार-बार पीछे मुड़कर अनुष्का को देख रहे थे और उन्हें भीड़ के बीच सुरक्षित आगे आने का इशारा कर रहे थे। दोनों ने इस बार पैपराजी को पोज देने से परहेज किया और बिना रुके अपनी कार की तरफ बढ़ गए। विराट का यह अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है और लोग इसे 'परफेक्ट हसबैंड गोल्स' बता रहे हैं। वहीं, कुछ का कहना कि विराट और अनुष्का के चेहरे पर शांति और गंभीरता दोनों दिखाई दे रही है।