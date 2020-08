अब इस राज्य पर आम आदमी पार्टी की नजर, Arvind Kejriwal ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की किया ऐलान

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में लगातार विधानसभा चुनाव जीत कर दिल्लीवासियों के दिलों में खास बना चुकी आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) अब अपना अगला कदम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से आगे निकलकर दूसरे राज्य में भी सभी विधानसभा सीटों पर लड़कर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगी। ये ऐलान आप ( AAP ) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal )ने किया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वे उत्तराखंड ( Uttarakhand ) में वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव ( Assembly Election ) में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।

We weren't clear about contesting polls in Uttarakhand so we did a survey there. 62% respondents said we should, so we decided to fight elections in Uttarakhand. Unemployment, education & health infrastructure problems are main issues: Arvind Kejriwal, AAP chief & Delhi CM pic.twitter.com/ryxuVmCUDk