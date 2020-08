Weather Update: उत्तर भारत में मेहरबान Monsoon, 3 राज्यों में Red Alert समेत 20 से ज्यादा इलाकों में बारिश की चेतावनी

नई दिल्ली। देशभर में मौसम के मिजाज ( weather update ) ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तर भारत में मानसून ( Monsoon in India ) मेहरबान नजर आ रहा है। यही वजह है कि यहां के ज्यादातर इलाकों में जोरदार बारिश ( Heavy Rainfall ) देखने को मिल रही है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेकर राजधानी से सटे इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो देश के 10 से ज्यादा राज्यों में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं कुछ राज्यों के लिए तो रेड अलर्ट ( Red Alert ) भी जारी कर दिया गया है।

आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न क्षेत्र के दबाव के चलते मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। यही वजह है कि राजस्थान ( Rain in Rajasthan ) से लेकर केरल ( Rain in Kerala )तक महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह जोरदार बारिश देखनेको मिल रही है। हालांकि कुछ राज्यों में बाढ़ ने भी जमकर तबाही मचाई है।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक देशभर के कई राज्यों में मानसून सक्रिय है। यही वजह है कि कुछ राज्यों में तो भारी से भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। इनमें राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के इलाके प्रमुख रूप से शामिल हैं।

गुजरात और उत्तराखंड में रेड अलर्ट

मैदान से लेकर पहाड़ों तक मानसून ने कई इलाकों को अपनी जद में ले लिया है। यही वजह है कि कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। आईएमडी ने पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड और गुजरात को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। यहां के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के चलते प्रशासन ने लोगों से अति आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से कई टीमें तैनात कर दी गई हैं।

