Corona से जंग के बीच इन शहरों में सख्त हुए प्रतिबंध, 18 अगस्त से बदल जाएंगे नियम

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश में अब तक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 27 लाख के पार पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ( Central Govt ) और राज्य सरकारें लगातार इस महामारी से निपटने के लिए अहम कदम उठा रही है, बावजूद इसके कई राज्यों में हालात बिगड़ रहे हैं। यही वजह है कि सरकारें अब कड़े कदम उठा रही हैं।

इसी कड़ी में अब पंजाब सरकार ( Punjab Govt ) ने बड़ा फैसला लिया है। अमरिंदर सरकार ने प्रदेश में कई अतरिक्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ( CM Amrinder Singh ) ने संकेत दिए हैं कि अगर पंजाब में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हुई तो राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि इस बीच उन्होंने कुछ शहरों में 18 अगस्त से एक बार फिर पाबंदियां लगा दी हैं।

Restaurants, hotels & other hospitality units to remain open till 8.30 pm. Shops & shopping malls would remain open till 8 pm. Restaurants/hotels situated within shopping malls & liquor vends would remain open till 8.30 pm: Information and Public Relations Dept, Punjab https://t.co/NQm2WSKEi4