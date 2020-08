Weather Forecast: राजस्थान और महाराष्ट्र समेत 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश के आसार, Red और Orange Alert

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update ) एक बार फिर करवट लेता दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश ( Rain ) के आसार बने हुए हैं। राजस्थान ( Rajasthan ) और उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के कई जिलों में भारी बारिश ( Heavy Rainfall alert ) की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD )ने देश के 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मैदान से लेकर पहाड़ों तक इस वक्त मानसून ( Monsoon in India ) अपने पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। हर जगह जोरदार बारिश का दौर जारी है। हालांकि उत्तर भारत में अब भी कई इलाकों में जरूरत स कम बारिश हुई है। वहीं आईएमडी ने अलगे कुछ घंटों में देश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है।

Thunderstorm with light to moderate rain likely to occur at isolated places in Jaipur, Ajmer, Nagaur, Jhunjhunu, Bundi, Kota, Baran, Jhalawar, Hanumangarh & Sri Ganganagar districts & adjoining areas: Meteorological Department, Jaipur. #Rajasthan