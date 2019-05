आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, यूपी में महागठबंधन को मिल रही 60 से ज्यादा सीटें

नई दिल्ली। देशभर में अब हर किसी की नजर 23 मई को आने वाले चुनाव परिणाम पर टिकी है। ऐसे में एग्जिट पोल ने जहां एनडीए को दोबारा सत्ता का रास्ता दिखाया है तो वहीं एनडीए के लिए एक बार फिर विपक्ष के दरवाजे खोल दिए हैं। हलांकि इस बीच विरोधी दल लगातार एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए इसे नकार रहे हैं। कुछ ऐसा ही किया है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने। सिंह के मुताबिक सभी एग्जिट पोल इस बार गलत साबित होंगे और यूपी महागठबंधन की शानदार जीत होगी।



आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। संजय सिंह ने कहा है कि सपा नेता अखिलेश यादव से मिलने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि इस बार यूपी में महागठबंधन को 60 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। आपको बता दें कि एग्जिट पोल आने के बाद से ही एनडीए और यूपीए के दल एक दूसरे से लगातार संपर्क बढ़ा रहे हैं, ताकि 23 मई को चुनाव परिणामों के बाद एक जुट होकर सरकार बनाई जा सके।

