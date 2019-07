BJP के प्रतिनिधिमंडल के जाते ही भाटपारा में फिर हिंसा, भारी पुलिस बल तैनात

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) से भाजपा के प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद फिर से भाटपारा से हिंसा ( Bhatpara violence ) हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाटपारा में हिंसक झड़पे हुईं और बम फेंके गए। स्थिति नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है। घटना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं।

बीजेपी प्रतिनिधिमंडल का दौरा

बता दें कि शनिवार को ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद एस एस अहलूवालिया ( S S Ahluwalia ) के नेतृत्व में बीजेपी का तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ( bjp delegation ) शनिवार को हिंसा प्रभावित क्षेत भाटपारा पहुंचा था। ये प्रतिनिधिमंडल भाटपारा में दो दिनों से जारी हिंसा पर रिपोर्ट तैयार करेगा। अहलूवालिया ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस हिंसा से काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि वह यहां हो रही हिंसा के कारणों का पता लगाने तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हैं । इस दौरान दल ने मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर वहां के हालात का जायजा लिया। प्रतिनिधिमंडल वापस लौट चुक है। अब वे भाटपाड़ा हिंसा की रिपोर्ट अमित शाह को सौंपेंगे।

यह भी पढ़ें-ममता को घेरने की योजना, भाटपारा हिंसा की जांच करने पहुंची भाजपा की केंद्रीय टीम

क्या कहा अहलूवालिया ने

भाटपारा में हुई हिंसा के बारे में मीडिया से बात करते हुए एसएस अहलूवालिया ने कहा, 'यहां 17 साल के एक लड़के को उस समय गोली मारी गई जब वह कुछ सामान खरीदने जा रहा था। तभी पुलिस ( West Bengal Police ) ने उसे प्वाइंट ब्लैंक रेंज से उसके सिर में गोली मारी थी। वहीं, एक वेंडर की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। एक तीसरा अस्पताल में है। यहां 7 लोगों को गोली लगी थी। इसकी जांच होनी चाहिए।'

SS Ahluwalia: A 17-yr-old boy was shot when he going to purchase something. Police shot him in his head from point blank range. A vendor was shot&died on spot. A third is in hospital. 7 people were shot. Police use batons for hooligans&bullets for innocents. It should be inquired https://t.co/nIbo2WSRIT