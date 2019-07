ममता को घेरने की योजना, भाटपारा हिंसा की जांच करने पहुंची भाजपा की केंद्रीय टीम

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West bengal ) में लोकसभा चुनाव के समय से जारी सियासी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) के बीच जारी हिंसक घटनाओं में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) का एक प्रतिनिधिमंडल आज भाटपारा ( Bhatpara ) पहुंच गया है। प्रतिनिधिमंडल भाटापारा में दो दिनों से जारी हिंसा पर रिपोर्ट तैयार करेगा। भाजपा सांसद एसएस अहलूवालिया की अगुवाई में टीम दिल्ली से भाटपारा पहुंच गई है।

अमित शाह को सौंपेंगे हिंसा की रिपोर्ट

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पश्चिम बंगाल से सांसद एसएस अहलूवालिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस हिंसा से काफी दुखी हैं। इस दौरान उन्होंने याह मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अमित शाह हिंसा भाटपारा हिंसक घटनाओं से काफी आहत हैं। अहलूवालिया ने कहा कि वो भाटपारा हिंसा की रिपोर्ट अमित शाह को सौंपेंगे।

SS Ahluwalia: A 17-yr-old boy was shot when he going to purchase something. Police shot him in his head from point blank range. A vendor was shot&died on spot. A third is in hospital. 7 people were shot. Police use batons for hooligans&bullets for innocents. It should be inquired https://t.co/nIbo2WSRIT — ANI (@ANI) June 22, 2019

एसएस अहलूवालिया ने कहा कि 17 साल के एक लड़के को उस समय गोली मारी गई जब वह कुछ खरीदने जा रहा था। पुलिस ने प्वाइंट ब्लैंक रेंज से उसके सिर में गोली मार दी। एक वेंडर की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। एक तीसरा अस्पताल में है। 7 लोगों को गोली लगी। पुलिस निर्दोष लोगों के लिए गुंडों और गोलियों के लिए बैटन का उपयोग करती है। इसकी जांच होनी चाहिए।

SS Ahluwalia, BJP in Bhatpara, West Bengal: The police shot them. They had held a press conference and said that they resorted to aerial firing. But if they did that, how did it enter the bodies of people? It's unfortunate. Families of small vendors were finished. pic.twitter.com/CWq0XpCst1 — ANI (@ANI) June 22, 2019

इस दौरान एसएस अहलुवालिया ने कहा कि पुलिस ने उन पर गोली चलाई। वो कहते हैं कि पुलिस हवाई फायरिंग का सहारा लिया। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया, तो यह लोगों के शरीर में कैसे प्रवेश कर गई? यह दुर्भाग्य की बात है।

Kolkata: 3-member BJP delegation led by BJP MP, SS Ahluwalia to visit Bhatpara today. SS Ahluwalia says, Union Home Min Amit Shah is immensely saddened by violence in Bhatpara. Such incidents are occurring only in WB. We will talk to the concerned persons&submit a report to him." pic.twitter.com/Eq5tO3FRLb — ANI (@ANI) June 22, 2019

संघर्ष के दौरान एक नाबालिग की मौत

भाजपा के इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और मुकुल रॉय, महिला मोर्चा अध्यक्ष लॉकेट चटर्जी समेत कई नेता शामिल हैं। इससे पहले कोलकाता भाजपा ईकाई ने भाटपारा हिंसा ( Bhatpara violence ) के खिलाफ शुक्रवार को मार्च निकाला। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में गुरुवार को दो गुटों में संघर्ष के दौरान एक नाबालिग की मौत हो गई।

West Bengal: A three-member BJP delegation, including SS Ahluwalia, Satya Pal Singh and VD Ram, reach Bhatpara in North 24 Parganas district over clashes between the BJP and TMC in the state. pic.twitter.com/Kttibxjj9f — ANI (@ANI) June 22, 2019

उपद्रवियों ने गोलियां चलाईं और बम फेंके

पुलिस के अनुसार भाटपारा ( Bhatpara ) थाना क्षेत्र के कांकिनारा बाजार में अचानक भड़की हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने गोलियां चलाईं और बम फेंके थे। इस हिंसा में नाबालिग की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। झड़प में मारे गए नाबालिग की पहचान 17 वर्षीय बाबू शॉ के रूप में हुई है। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागे।

हिंसक घटनाएं पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई

आपको बता दें कि भाटपारा ( Bhatpara ) से पूर्व तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) विधायक अर्जुन सिंह अब बैरकपुर लोकसभा सभी सीट से भाजपा के सांसद हैं। यहां लोकसभा चुनाव के समय से हिंसक घटनाओं का दौर जारी है। जबकि चुनाव संपन्न होने के बाद से इलाके में हिंसक घटनाएं पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र द्वारा नए भटपारा पुलिस स्टेशन के उद्धाटन से चंद घंटों पहले ही यह घटना हुई थी।