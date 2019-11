डिप्टी सीएम अजीत पवार का ट्वीट- चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ऑल इज वेल

मुंबई। महाराष्ट्र में एक माह से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को शनिवार को अप्रत्याशित मोड़ देने वाले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के बागी नेता अजीत पवार ने रविवार को फिर से एक झटका दिया। पवार ने पहले तो उन्हें उप-मुख्यमंत्री बनने की बधाई देने वाले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं का ट्विटर पर आभार जताया। फिर इसके बाद उन्होंने अपना स्टेटस अपडेट करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कर दिया।

अजीत पवार के रविवार शाम को उठाए गए इस कदम ने ना केवल राजनीतिक पंडितों बल्कि राकांपा-शिवसेना और कांग्रेस को भी फिर से झटका दिया। अजीत के इस अपडेट और ट्विटर पर सभी का आभार जताने पर स्पष्ट रूप से उनके चाचा और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को गहरा सदमा लगा होगा।

Thank you Hon. Prime Minister @narendramodi ji. We will ensure a stable government that will work hard for the welfare of the people of Maharashtra. https://t.co/3tT2fQKgPi — Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) November 24, 2019

अजीत पवार के इस कदम ने राकांपा के उन नेताओं का भी मुंह बंद कर दिया है जिन्होंने रविवार दिन में कहा था कि शाम तक अजीत डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं, एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक की भी उम्मीदें खत्म हो गईं दिखती हैं, जिन्होंने कहा था कि अजीत पवार अपनी गलती सुधारेंगे। दो एनसीपी विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि बाद में अजीत ने किसी की भी एक न सुनी।

वहीं, अजीत ने शाम को एक के बाद एक लगातार ट्वीट करके उन्हें डिप्टी सीएम पद की शुभकामनाएं देने वाले हर व्यक्ति का आभार जताया। अजीत ने सबसे पहले पीएम मोदी की शुभकामनाओं का आभार जताते हुए ट्विटर पर रिप्लाई किया, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका शुक्रिया। हम महाराष्ट्र की जनता के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत करने वाली एक स्थायी सरकार देने के लिए आश्वस्त करते हैं।"

There is absolutely no need to worry, all is well. However a little patience is required. Thank you very much for all your support. — Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) November 24, 2019

इसके बाद अजीत पवार ने लाइन से गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सदानंद गौड़ा, मुख्तार अब्बास नकवी, गजेंद्र सिंह शेखावत, सुरेश प्रभु, गिरीश बापट, विजय रूपाणी, रामदास अठावले, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, रवि किशन, डॉ. हर्ष वर्धन को शुक्रिया कहा।

इसके बाद अजीत पवार ने सबसे ताजा ट्वीट किया, "चिंता करने की बिलकुल जरूरत नहीं है, सब ठीक है। हालांकि थोड़ा धैर्य आवश्यक है। आप सभी के समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।"

I am in the NCP and shall always be in the NCP and @PawarSpeaks Saheb is our leader.



Our BJP-NCP alliance shall provide a stable Government in Maharashtra for the next five years which will work sincerely for the welfare of the State and its people. — Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) November 24, 2019

उन्होंने आगे लिखा, "मैं एनसीपी में हूं और हमेशा एनसीपी में रहूंगा और शरद पवार साहब हमारे नेता हैं। हमारा भाजपा-राकांपा गठबंधन अगले पांच वर्षों के लिए महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार प्रदान करेगा जो राज्य और इसके लोगों के कल्याण के लिए ईमानदारी से काम करेगी।"