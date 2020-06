All Party Meeting: PM Modi बोले-'न हमारी सीमा में कोई घुसा है, न हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक ( All party meeting ) में कहा कि लद्दाख ( Ladakh ) में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखाकर गए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। सर्वदलीय बैठक में ज्यादातर विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी ( PM Modi ) पर भरोसा जताते हुए कहा कि चीन के खिलाफ ( Against China ) सरकार के हर कदम को उनका समर्थन है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है।

#WATCH India wants peace and friendship, but upholding sovereignty is foremost: Prime Minister Narendra Modi at all-party meeting today on India-China border issue pic.twitter.com/xkw6sqBaJd — ANI (@ANI) June 19, 2020

विपक्षी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तैनाती हो या एक्शन या फिर काउंटर एक्शन हो, जल-थल-नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है, वो कर रही हैं। आज हमारे पास ये क्षमता है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं, अलग-अलग सेक्टर्स में, एक साथ मूव करने में भी सक्षम है।

Through the recently developed infrastructure, patrolling capacity at LAC has also increased. We are better informed about the developments at LAC and consequently are able to monitor and respond better: PM Narendra Modi at all-party meeting pic.twitter.com/9Ua9KBLYxz — ANI (@ANI) June 19, 2020

पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं, जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चलता है।"

#WATCH Neither have they intruded into our border, nor has any post been taken over by them (China). 20 of our jawans were martyred, but those who dared Bharat Mata, they were taught a lesson: PM Narendra Modi at all-party meet on India-China border issue pic.twitter.com/tWojnnrLOY — ANI (@ANI) June 19, 2020

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान, अच्छी तरह से निगरानी करने के साथ प्रतिक्रियाएं दे पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता-टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर-डगर पर उन्हें रोकते हैं, टोकते हैं तो तनाव बढ़ता है।