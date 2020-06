Delhi Health Minister Satyendra Jain मैक्स अस्पताल में भर्ती, Amit Shah बोले- Get well Soon

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ( Delhi Health Minister Satyendra Jain) शुक्रवार को मैक्स अस्पताल के आईसीयू वार्ड ( ICU Ward) में शिफ्ट हो गए, जहां उन्हें प्लाज्मा थेरेपी () Plasma therapy) दी जाएगी। कोरोनो वायरस पॉजिटिव ( Coronovirus positive) पाए जाने के दो दिन बाद मंत्री निमोनिया के चपेट में आ गए, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ा है। 55 वर्षीय आप नेता की हालत बिगड़ने होने पर उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ( Rajiv Gandhi Super Specialty Hospital ) से मैक्स अस्पताल ( Max Hospital ) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

Delhi Health Minister Satyendar Jain, who has tested positive for COVID19, put on oxygen support after his lung infection increases: Office of Delhi Health Minister

(file pic) pic.twitter.com/RLnOeky0W4