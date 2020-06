Supreme Court का आदेश- Corona Test के लिए पूरे देश में तय हो Reasonable Rates

नई दिल्ली। देश में कोरोना संकट ( Coronavirus Crisis ) के बीच सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने कोविड-19 ( COVID-19 ) के मरीजों और शवों के प्रबंधन में बरती जा रही लापरवाही का स्वत: संज्ञान लिया है। Supreme Court ने कहा कि कोरोना टेस्ट ( Corona Test ) के लिए देश में एक समान रियायती दर सुनिश्चित की जाएं। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही सभी हॉस्पिटलों के कोरोना वार्ड ( Corona Ward ) में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया।

Suo Motu Cognisance matter related to proper treatment of #COVID19 patients & handling of dead bodies: SC says a team of experts should visit hospitals. There should be remedial actions. SC also says - please remove lapses in patient care and handling of bodies. pic.twitter.com/m1vcTJobdN

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा कि एक्सपर्ट की टीम लगातार हॉस्पिटलों का दौरा करें और कमियों को दूर करने का प्रयास करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र सभी राज्यों को कोरोना टेस्ट के लिए रियायती दरें तय करने के लिए कहे। इस केस में सुनवाई कर रही जस्टिस अशोक भूषण ( Ashok Bhushan) , संजय किशन कौल (Sanjay Kishan Kaul) और एम.आर. शाह ( M.R. Shah) वाली पीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार से एक कमेटी का गठन करने के लिए कहा। यह कमेटी राज्यवार कोरोना टेस्ट की दरें सुनिश्चित कराने का करे।

Justice Bhushan said - reasonable rates have to be fixed for COVID tests. There must be uniformity in this regard across the country. The Court also said that CCTV cameras should be installed in all wards. https://t.co/yhhSZC3r74