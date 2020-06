अमित शाह ने ममता सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा - पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का कारोबार चल रहा है

नई दिल्ली। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union Home Minister ) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए जन संवाद रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ( Mamata Government ) पर मंगलवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ आंदोलन करने के लिए मैदान में नहीं उतरी है। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में भाजपा संगठन की नींव मजबूत करना चाहती है। साथ ही प्रदेश की जनता को बेहतर व्यवस्था देने के लिए संघर्षरत है।

उन्होंने टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( CM Mamata Banerjee ) को चुनौती देते हुए कहा कि राजनीति का मैदान तय कर लीजिए, हमारी पार्टी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार और ओडिशा के बाद आज पश्चिम बंगाल जन संवाद रैली को संबोधित कर रहे हैं। ये तमाम रैली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की जा रही हैं।

उन्होंने जनधन खाते खोलने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज इस मुश्किल वक्त में 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए डाला गया है।

मैं बंगाल की जनता ( People of Bengal ) को ये कहना चाहता हूं कि भले ही भाजपा को 303 सीटें देशभर से मिली हैं लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल की 18 सीटों पर मिली विजय है।

कोविद-19 और अम्फान के कारण जिन लोगों की जान गई है, उन सभी की आत्मा की शांति के लिये मैं प्रार्थन करता हूं।

Mamata ji, do poor ppl of Bengal have no right to receive free&quality medical aid? Why then, Ayushman Bharat scheme is not allowed here? Mamata Ji, stop doing politics on rights of poor. You can do politics on lot of other issues,but why on poors' health:Union Home Min Amit Shah pic.twitter.com/f6Lzif1SUc