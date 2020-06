राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह पर किया पलटवार, पूछा -  क्या लद्दाख में चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया?

नई दिल्ली। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defence Minister Rajnath Singh) ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Congress Leader Rahul Gandhi ) के एक ट्वीट का शायराना अंदाज में जवाब दिया था। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए उनसे सवाल किया है। उन्होंने ने रक्षा मंत्री ये भारत-चीन सीमा विवाद ( India-China Border Dispute ) को लेकर सवाल किया है।

Once RM is done commenting on the hand symbol, can he answer:



Have the Chinese occupied Indian territory in Ladakh?