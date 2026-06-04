यूपी में महीनों पहले चुनावी बिसात बिछनी शुरू

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी चुनावी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया भाषणों और सरकारी कार्यक्रमों में हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक पर्यटन और कानून-व्यवस्था के मुद्दे प्रमुखता से उभर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे को धार देने में जुटे हैं। कांग्रेस भी जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय और रोजगार के मुद्दों पर भाजपा को घेर रही है। हालांकि भाजपा के मुकाबले सपा व कांग्रेस का तालमेल जमीन पर नहीं दिख रहा है।