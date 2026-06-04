गलती पर गलती, ऊपर से ‘स्मार्ट डोर’ भी! कैसे 21 लोगों के लिए काल बना मालवीय नगर का होटल फायर

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट में बुधवार सुबह को लगी भीषण आग में 21 लोगों की दर्दनाक मौत और 26 अन्य के घायल होने के बाद होटल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाली लापरवाहियां सामने आई हैं, जिनके कारण यह हादसा और भी घातक बन गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि आग लगने के दौरान बिजली आपूर्ति बंद होते ही होटल के इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, जिससे मेहमान कमरों और इमारत के भीतर ही फंस गए।