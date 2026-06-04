डेल्सी रोड्रिगेज से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, तेल संकट से निपटने में भारत का अहम साझेदार बन सकता है वेनेजुएला

भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि मैं भारत-वेनेज़ुएला संबंधों के प्रति उनकी लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को बहुत महत्व देता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रोड्रिगेज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज बुधवार को भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के उद्देश्य से पांच दिवसीय दौरे पर भारत आई हुई हैं। उनके दौरे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों को सहयोग मजबूत करने और अपनी द्विपक्षीय साझेदारी में आई गति को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।