असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, कहा-पूर्वोत्तर से नहीं हटेगा अनुच्छेद 371

नई दिल्ली। 31 अगस्त को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( एनआरसी ) की रिपोर्ट जारी होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह रविवार से दो दिनों के लिए असम के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का पहला दिन है। शाह ने असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद के 68 वें पूर्व सत्र में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 एक विशेष प्रावधान है। हमारी सरकार 371 का सम्मान करती है। इस अनुच्छेद में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा।

यह भी पढ़ें-हरियाणा: रोहतक में विजय संकल्प रैली में पीएम मोदी बोले, जितना मांगा उससे कहीं ज्यादा आपने दिया

Union Home Minister Amit Shah at the 68th Plenary Session of North Eastern Council, in Guwahati: Article 371 of the Indian Constitution is a special provision. BJP government respects Article 371 & will not alter it in any way. #Assam pic.twitter.com/Bkbn6824Wf