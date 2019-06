विधासभा चुनाव साधने में जुटे अमित शाह, तीन राज्यों के नेताओं को बुलाकर की अहम चर्चा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा ने भले अपने रथ को कुछ दिन का आराम दिया हो, आगे भी इस रथ को यूं विजय दिलाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। यही वजह है कि इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। रणनीति क्या होगी, इस पर कैसे काम किया जाएगा इसको लेकर भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हो गए हैं। शाह ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर एक कोर कमेटी सदस्यों की बैठक आयोजित की है। इस बैठक में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के कोर कमेटी के सदस्यों को बुलाया गया है।



पार्टी की रणनीति पर चर्चा

अमित शाह ने रविवार को बैठक में तीन राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड को फोकस करते हुए इन राज्यों से अपनी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। इस चर्चा का एजेंडा विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के सिलसिले को बरकरार रखना है।

वायुसेना का बड़ा ऐलान, लापता विमान AN-32 के बारे में जानकारी देने वाले को मिलेगा 5 लाख का इनाम

Union Home Minister and BJP President Amit Shah arrives at party office in Delhi. Shah has called a meeting of Haryana,Maharashtra and Jharkhand core groups ahead of assembly elections in these states later this year. pic.twitter.com/vmyfCafsH8