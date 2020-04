बांद्रा की घटना से महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल, अमित शाह ने उद्धव को मिलाया फोन

नई दिल्ली। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम को अचानक इकठ्ठा हुई हजारों मजदूरों की भीड़ ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया।

कोरोना वायरस के प्रकोप बीच एक साथ इकठ्ठा हुए इतने लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दीं दरअसल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के रहने वाले इन मजदूरों को भरोसा था कि आज लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और वे पहली ट्रेन से ही अपने गांव वापस जाएंगे।

वहीं, बांद्रा की इस घटना के बाद महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गरम हो गई।

HM Amit Shah called Maharashtra CM Uddhav Thackeray & expressed concern over the Bandra gathering. HM stressed that such events weaken India’s fight against #Coronavirus and admn needs to stay vigilant to avoid such incidents. He also offered his full support to Maharashtra Govt. pic.twitter.com/N6MhOAHkUr — ANI (@ANI) April 14, 2020

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन किया और बांद्रा की सभा पर चिंता व्यक्त की।

अमित शाह ने जोर देकर कहा कि इस तरह की घटनाओं से भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को कमजोर पड़ती है। इसलिए इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सजग रहने की जरूरत है।

Local Police officials went to the spot, talked to them&tried to convince them. During this,a section of the crowd turned violent so light force had to be used to bring them under control.Crowd was dispersed.Police is deployed there.Situation is normal&peaceful: Mumbai police PRO https://t.co/Uiihf7EXEd — ANI (@ANI) April 14, 2020

वहीं, मुंबई पुलिस के पीआरओ डीसीपी प्रणय अशोक ने बताया कि शाम करीब चार बजे, बांद्रा रेलवे स्टेशन परिसर में लगभग 1500 लोग इकट्ठा हुए।

उनमें से कई प्रवासी मजदूर थे। वे लॉकडाउन के बढ़ने से काफी नाराज थे और अपने घरों में वापस जाना चाहते थे। पुलिस पीआरओ ने बताया कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने मौके पर जाकर उनसे बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की।

इस दौरान भीड़ हिंसक हो गई। इसलिए उन्हें नियंत्रण में लाने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा। जिसके बाद भीड़ तितर-बितर हो गई। फिलहाल स्थिति सामान्य और शांतिपूर्ण है।

Centre has taken immediate cognizance of issue(Bandra gathering)&is assisting state actively. We understand the catch 22 situation centre&states face.Thankful to PM&HM for understanding situation, while trying to ensure safety of home states of migrants:Maha Min A Thackeray(file) pic.twitter.com/anE3rFU8Je — ANI (@ANI) April 14, 2020

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि केंद्र ने इस मुद्दे (बांद्रा सभा) पर तत्काल संज्ञान लिया है और राज्य की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।

हम कैच-22 की स्थिति है। इसलिए हमारी स्थिति को समझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अभारी हैं।

केंद्र और राज्यों को समझते हैं। वहीं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस लॉकडाउन के बढ़ाए जाने का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि मुंबई में फंसे लोग उम्मीद कर रहे थे कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और उन्हें घर जाने दिया जाएगा लेकिन वे आज पीएम के संबोधन से निराश थे और बांद्रा की सड़कों पर उनका गुस्सा फूट पड़ा।

State govt failed in making arrangements for labourers. That is why we had to face such embarrassing situation today that labourers in huge number came&said that either provide us food or let us go home -that too in Bandra, under the nose of govt: Devendra Fadnavis #Maharashtra https://t.co/o4MR4byhyi pic.twitter.com/NRkgtgR1F3 — ANI (@ANI) April 14, 2020

वहीं, भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने बांद्रा की घटना को बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि हम पहले दिन से सरकार से कह रहे थे कि वे उन मजदूरों के लिए कुछ व्यवस्था करें जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं।

राज्य सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वे सभी को भोजन और राशन कैसे प्रदान करें। फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों की व्यवस्था करने में विफल रही।

इसीलिए हमें आज इतनी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा।