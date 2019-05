कोलकाता हिंसा पर अमित शाह का जवाब- 'CRPF नहीं होती तो जान बचनी मुश्किल थी'

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में रोड शो के दौरान लगे हिंसा के आरोपों को लेकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉफ्रेंस की। अमित शाह ने कहा कि अब तक चुनाव के 6 चरण समाप्त हो चुके हैं, इन 6 के 6 चरणों में सिवाय बंगाल के कहीं भी हिंसा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हिंसा कराती है। यहां पर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मंगलवार को रोड शो के 3 घंटे पहले भाजपा के पोस्टर उतारे गए।

