गृहमंत्री अमित शाह का कश्मीर दौरा, श्रीनगर में अधिकारियों के साथ बैठक जारी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah visit Jammu kashmir ) दो दिवसीय जम्मू-कश्मीर ( jammu kashmir ) दौरे पर हैं। यहां अधिकारियों के साथ उनकी बैठक शुरू हो गई है। श्रीनगर में अमित शाह बैठक के दौरान आंतरिक सुरक्षा के साथ अमरनाथ यात्रा ( Amarnath yatra ) की व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि अपने जम्मू-कश्मीर दौरे के दौरान अमित शाह राज्य की सुरक्षा की स्थितियों का जायजा लेंगे और विकास कार्यों की भी समीक्षा भी करेंगे।



बैठक में राज्यपाल सत्यपाल मलिक, राजीव गाबा, जम्मू-कश्मीर के डीजीपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। गृहमंत्री बनने के बाद अमित शाह पहली बार जम्मू-कश्मीर पहुंचे हैं। जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगी। अमित शाह के अमरनाथजी गुफा मंदिर जाने की बात भी सामने आई है। लेकिन अभी इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Srinagar: Union home minister Amit Shah chairs review meeting on security arrangements for upcoming #AmarnathYatra at Sher-i-Kashmir International Convention Centre (SKICC); Jammu & Kashmir Governor Satya Pal Malik also present. pic.twitter.com/jntLDKaymR

अपने दौरे पर गृह मंत्री अमित साह पंचायत सदस्यों को भी अलग-अलग संबोधित करेंगे। क्योंकि, अमरनाथ यात्रा के बाद घाटी में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा, इस बैठक में विधानसभा को लेकर अमित शाह चर्चा कर सकते हैं।



आपको बता दें कि चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि अमरनाथ यात्रा के बाद ही जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी मायने रखता है।

Jammu and Kashmir: Home Minister Amit Shah arrives in Srinagar. The Home Minister is on a 2-day visit to the state where he will review overall security situation & also discuss security arrangements for Amarnath Yatra. pic.twitter.com/fM6nJKYLBE