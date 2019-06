मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार, न्यू इंडिया के विरोध से हैरान हूं, देश की जनता नए भारत का इंतजार कर रही

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने बुधवार को राज्‍यसभा में राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ramnath Kovind ) के अभिभाषण पर हुुुुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह 2019 का चुनाव दलों से परे जनता ने लड़ा था। यह चुनाव अपने आप में बहुत खास था। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। देश की जनता ने देश में स्थिर सरकार पर बल दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर कई हमले किए।

कांग्रेस हार गई तो देश हार गया क्या- पीएम मोदी

उन्‍होंने विपक्षी दलों के नेताओं पर प्रहार करते हुए कहा कि अहंकार की भी कोई सीमा होती है। विरोधी नेताओं की ओर से तरह-तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उन्‍होंने विपक्षी दलों के नेताओं व सदन से पूछा कि क्‍या वायनाड या रायबरेली में हिन्‍दुस्‍तान हार गया, क्‍या ये केरल और तमिलनाडु पर भी लागू होता है? क्या कांग्रेस हार गई तो पूरा देश हार गया क्या। ईवीएम पर आरोप हार का बहाना है। लोकतंत्र हार गया कहना जनतंत्र का अपमान है।

न्यू इंडिया के विरोध से हैरान हूं- पीएम

विरोधी दलों के नेताओं की ओर से यहां तक कहा जा रहा है कि मीडिया ने मोदी या भाजपा को चुनाव जीता दिया। क्‍या मीडिया बिकाऊ है? अब तो ईवीएम को लेकर नई बीमारी शुरू हो गई है। किसान को बिकाऊ बताकर अपमान किया गया। विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा न्यू इंडिया के विरोध से मैं परेशान और हैरान हूं। पता नहीं विपक्ष क्यों ओल्ड इंडिया चाहता है, जल, थल नभ में घोटाला वाला ओल्ड इंडिया चाहिए। क्या वो इंडिया चाहिए जहां कैबिनेट के फैसले को फाड़ा जाता था। क्या इंस्पेक्टर राज वाला ओल्ड इंडिया चाहिए ।

जनता पुराने दौर में जाने को तैयार नहीं है। जनता नए भारत का इंतजार कर रही है। जिनके सपने टूटे हैं वो जनता का अभिवादन नहीं करते। जनादेश का गला घोंटने का प्रयास नहीं होना चाहिए। देश में कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिसपर एक सहमति हो।

मॉब लिंचिंग पर पीएम का जवाब

पीएम मोदी ने बिहार में चमकी बुखार और झारखंड में मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर भी जवाब दिया। राज्यसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में चमकी बुखार से हुई मौतों पर हम शर्मिंदा हैं। हमारी नाकामी है कि इस पर हम काबू नहीं पा सके। पीएम ने कहा कि हिंसा की घटनाओं पर तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। इसपर एक होकर कार्रवाई होनी चाहिए। युवक की हत्या का दुख हम सबको है। अपराध के लिए कानून और न्याय व्यवस्था है। लिंचिंग के लिए पूरे झारखंड को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है।

चुनाव में महिलाओं ने कमाल कर दिया

पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में महिलाओं ने कमाल कर दिया। 78 महिलाएं इस बार लोकसभा में चुनकर आई हैं। बता दें कि मंगलवार को पीएम ने लोकसभा में अभिभाषण पर धन्‍यवाद भाषण दिया था। अपने भाषण में उन्‍होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। उन्‍होंने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। इसके अलावा पीएम ने मंगलवार को लोकसभा में नया नारा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान दिया।

अधीर रंजन को पीएम का सख्‍त जवाब

पीएम मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्‍ट्रपति के अभिभाषण पर धन्‍यवाद भाषण देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला था। उन्‍होंने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ( Congress Leader Adhir Ranjan ) के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमें इसलिए कोसा जा रहा है कि हमने फलाने को जेल में क्यों नहीं डाला।

हम बदले की भावना से काम नहीं करते

उन्होंने कहा कि 'मैं, कोसने वालों को ये बताना चाहता हूं कि ये इमरजेंसी नहीं है कि किसी को भी जेल में डाल दिया जाए। ये लोकतंत्र है। ये काम न्यायपालिका ( Judiciary ) का है। हम कानून से चलने वाले लोग हैं। किसी को जमानत मिलती है तो वो इंजॉय करें। हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे'।