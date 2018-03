नई दिल्ली। पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से मानहानि केस में माफी मांगकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। अब विपक्ष ही नहीं बल्कि अपने भी उनको घेरने में जुटे हुए हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने कहा कि इससे केजरीवाल का झूठा चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो दूसरी ओर इसी मामले में आप सांसद भगवंत मान ने पंजाब पार्टी प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं कुमार विश्वास ने थूककर चाटने वाला तक कह दिया।

केजरीवाल झूठे हैं: BJP

बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रमुख मनोज तिवारी ने कहा कि जो हम लंबे समय से कह रहे थे, वह आज साबित हो गया। वह झूठे हैं। उन्होंने मजीठिया के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए माफी मांगी। वह (केजरीवाल) झूठे आरोप लगाने के लिए अरुण जेटली जी और नितिन गडकरी जी से भी माफी मांगने जा रहे हैं।

भगवंत मान ने दिया इस्तीफा

इससे पहले भगवंत मान ने आप के पंजाब प्रमुख के पद से पद से इस्तीफा दे दिया। उनका यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है, जब एक दिन पहले ही पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के ड्रग्स कारोबार में शामिल होने के अपने विवादित बयान पर माफी मांगी थी। मान ने ट्वीट कर इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि मैं आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं लेकिन पंजाब के आम आदमी के रूप में मेरी ड्रग माफिया और सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।

ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ..

I m resigning as a president of AAP Punjab ...but my fight against drug mafia and all kind of corruption in Punjab will continue as an “Aam Aadmi “ of Punjab