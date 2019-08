आर्टिकल 370 पर ओवैसी का बयान- मोदी सरकार को कश्मीर की धरती से प्यार, कश्मीरियों से नहीं

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आर्टिकल 370 को हटाने के जरूरी कारण भी बताए, बावजूद इसके विपक्षी नेताओं की बयानबाजी जारी है।

इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ( Asaduddin Owaisi ) ने जम्मू-कश्मीर पर सरकार के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है।

जम्मू—कश्मीर पर पीएम मोदी का बयान— आतंकवाद से सहानुभूति रखते हैं आर्टिकल 370 का विरोध करने वाले

A Owaisi: I know this government has love for Kashmir, but not for Kashmiris. I know it has love for the land but no love for those who live there. It loves power but not justice. They only want to retain power. But I shall remind that no one lives or rules for eternity. (13.08) pic.twitter.com/wqcIcNH43D