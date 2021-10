ओवैसी बोले- चीन के डर से चाय में भी चीनी नहीं डालते पीएम मोदी, कश्मीर में टारगेट किलिंग सरकार की नाकामी

नई दिल्ली। एआईएमआईएम ( AIMIM ) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ( Asaduddin Owaisi ) ने एक बार फिर मोदी सरकार ( Modi Govt ) पर तीखा हमला बोला है। कश्मीर में टारगेट किलिंग ( Target Killing ) से लेकर सीमा पर चीन की घुसपैठ तक देश की सुरक्षा को लेकर ओवैसी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। ओवैसी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी चीन पर बोलने से हमेशा डरते हैं। यहां तक कि चाय में चीनी तक भी नहीं डालते कि कहीं चीन न निकल आए।

ओवैसी ने कश्मीर में बाहरी लोगों की हत्याएं मोदी सरकार की नाकामी को दर्शाती है। ओवैसी ने मनमोहन सरकार के दौरान कश्मीर को लेकर दिए मोदी के बयान को भी याद दिलाया।

#WATCH | pm modi never speaks on 2 things -- rise in petrol and diesel prices & China sitting in our territory in Ladakh. PM is afraid of speaking on China. Our 9 soldiers died (in J&K) & on Oct 24 India-Pakistan T20 match will happen: AIMIM chief Asaduddin Owaisi, in Hyderabad pic.twitter.com/Q0AabFZ0BU