कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर हुए गहलोत, CM पद पर लटकी तलवार, अध्यक्ष पद के लिए इन नामों पर चर्चा तेज

Congress Presidential Poll: राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं। सोनिया गांधी उनसे काफी नाराज हैं। अब नए नामों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

अशोक गहलोत के लिए सीएम पद का मोह भारी पड़ गया है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के अनुसार उन्हें अध्यक्ष पद की रेस से बाहर कर दिया गया है। पार्टी का कहना है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते और सीएम पद छोड़ते तो सचिन पायलट आसानी से सत्ता संभालते और स्थिति नियंत्रित रहती। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ, अशोक गहलोत के वफादार विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा देकर स्थिति को बिगाड़ दिया। राजस्थान की राजनीति में भूचाल सा आ गया जइसकी आंच दिल्ली से लेकर केरल तक में देखने को मिली। इससे कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काफी नाराज हो गया। यहाँ तक कि । कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर करने की मांग कर डाली। अब खबर है ये मांग स्वीकार कर ली गई है।

