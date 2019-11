महाराष्ट्र सरकार गठन पर दो दिन बाद होगा बड़ा ऐलान, दोबारा होगी सोनिया-पवार में मुलाकात

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार की बहुप्रतीक्षित मुलाकात सोमवार शाम को हुई लेकिन इसमें सरकार बनाने को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जैसे ही दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि- "महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर शरद पवार आज कांग्रेस अध्यक्ष से मिले और उन्हें महाराष्ट्र की स्थिति की जानकारी दी। यह तय हुआ कि एक या दो दिन के बाद कांग्रेस और राकांपा के प्रतिनिधि आगे की स्थिति को लेकर चर्चा करने के लिए दिल्ली में मिलेंगे।"

Sh. Sharad Pawar met the Congress President today and briefed her on the situation in Maharashtra . It was decided that in a day or two, representatives from NCP & Congress will meet in Delhi to discuss the way forward