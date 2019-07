सांसद रामचंद्र पासवान का निधन, दौड़ी शोक की लहर

नई दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी ( LJP ) के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पासवान ( Ramchandra Paswan ) का रविवार को निधन हो गया। रामचंद्र पासवान को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनको दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ( Ram Manohar Lohia Hospital ) में भर्ती कराया गया था। लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली।

Lok Janshakti Party (LJP) Member of Parliament, Ram Chandra Paswan (in file pic) passes away at RML Hospital in Delhi. He is brother of Union Minister Ram Vilas Paswan . pic.twitter.com/4n0OzZZBsA