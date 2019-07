झारखंड: फिर सामने आई मॉब लिंचिंग की घटना, डायन बताकर 2 महिलाओं समेत 4 की पीट-पीटकर हत्या

नई दिल्ली। देश में मॉब लिंचिंग की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। झारखंड से रविवार को एक और मॉब लिंचिंग ( Gumla Mob lynching in Jharkhand ) की घटना सामने आई। यहां के गुमला इलाके में डायन समझकर दो महिला समेत 4 लोगों को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के सिसकरी गांव की है। यहां तीन परिवारों के चार लोगों की इसलिए निर्मम हत्या कर दी गई क्योंकि लोग उन्हें डायन मान रहे थे।

यह भी पढ़ें-पटना: विमान के टॉयलेट में सिगरेट पी रहा था यात्री, पुलिस ने पूछा- जलाया कैसे

Jharkhand: 4 persons killed allegedly by 10-12 unidentified miscreants in Gumla. Anjani Kumar Jha, SP Gumla, says, “Prima facie, it appears the victims were involved in witchcraft. Crime seems to have happened because of superstitious beliefs. Investigation underway.” (20.07.19) pic.twitter.com/L5RyrwWIkH