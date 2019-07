कारगिल में राजनाथ सिंह ने शहीदों को किया नमन, पुंछ में पाकिस्तान ने की गोलीबारी

नई दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जबकि 20 जुलाई को 'कारगिल विजय दिवस' के अवसर पर जम्मू-कश्मीर राज्य में कारगिल के दौरे पर हैं, वहीं पाकिस्तान ने पुंछ में गोलीबारी कर दी। पाक सेना ने पुंछ में सीजफायर का उल्लंघन किया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया।



Jammu and Kashmir: Pakistan violated cease fire in Mendhar Sector of Poonch at around 9 am today.

Indian Army retaliating.