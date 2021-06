एलजेपी में टूट के बीच पशुपति पारस का बड़ा बयान, एनडीए का हिस्सा थे और आगे भी रहेंगे

नई दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी ( LJP ) में बड़ी टूट के बाद पशुपतिनाथ कुमार पारस ( Pashupatinath Kumar Paras ) का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत में पारस ने कहा है कि हम लोकजनशक्ति पार्टी को तोड़ने का नहीं बल्कि बचाने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हम तीनों भाइयों में बहुत बनती थी लेकिन राम विलास के निधन के बाद मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने पार्टी तोड़ी नहीं बल्कि बचाई है। यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम एनडीए का हिस्सा थे और आगे भी रहेंगे।

यह भी पढ़ेँः LJP में अकेले पड़े चिराग पासवान, चाचा पारस समेत 5 सांसदों ने की बगावत

No. This is 100% wrong. LJP is our party, the organisation is strong in Bihar. I was with NDA and I will continue to be a part of the alliance: LJP MP Pashupati Kumar Paras when asked if he met JD(U) leaders pic.twitter.com/Yn6GY4i5Bl