West Bengal Election से पहले BJP को झटका, GJM ने कहा - ममता को फिर बनाएंगे मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। बिहार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पूरी नजरें पश्चिम बंगाल ( West Bengal Election )के रण को जीतने पर टिकी हुई हैं। अगले वर्ष यानी 2021 में होने वाले इस चुनाव से पहले पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में जुटी हुई। हालांकि चुनाव से पहले कभी बीजेपी तो कभी सत्ताधारी दल टीएमसी का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है।

इस बीच बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आई है। चुनाव से पहले प्रदेश में बीजेपी सहयोगी पार्टी गोरखा जममुक्ति मोर्चा (Gorkha Janmukti Morcha ) का बड़ा बयान सामने आया है।

जीजेएम ने चुनाव से पहले बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया है, यही नहीं पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक वे दोबारा ममता बनर्जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन देंगे।

However, in the 2024 Lok Sabha elections, we will support the party that will lend their support to the Gorkhaland issue: Roshan Giri, Gorkha Janmukti Morcha (Bimal Gurung faction) (29.11) https://t.co/fuWvSnWrRb